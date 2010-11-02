Складывается впечатление что это не банк а шарашкина контора. С утра 5 раз подавал заявку на получение дебютной Карты чтобы потом открыть деп на 200. Теперь думаю ну его ... стремно. На горячую линию не дозвонится ни на платную с мобильного на 583 за 2 грн ни на бесплатные 0800.. и 044. Перезванивали несколько раз по моим заявкам у всех операторов разная информация то прикрепи пустую страницу паспорта то не нужно. Уже казалось бы подал заявку а нет... последнее что сказали вы добавьте пустую страницу паспорта стр 12-13 и мы вам перезвоним через 5 минут ... это было ещё 11 утра и с того момента ни дозвонится ни ответа ни привета. Не зря видимо пишут обходить этот банк дальней стороной. Это я представляю ... я ещё не клиент банка а уже чувствую как будет дальше тяжело во всем с этим банком.