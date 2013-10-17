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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3688368936903691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:57

  Hack-Stock написав:
  mihasik написав:Меня больше интересует нужна ли эта карта в виде дебетки вообще

Тут как-бы сейчас самый большой % на остаток, среди всех банок.

Да, но 12%... не намного больше того же моно. Ну и надолго ли)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

mihasik написав:
  Hack-Stock написав:
  mihasik написав:Меня больше интересует нужна ли эта карта в виде дебетки вообще

Тут как-бы сейчас самый большой % на остаток, среди всех банок.

Да, но 12%... не намного больше того же моно. Ну и надолго ли)
Почему 12? 15 же!
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  anis написав:Почему 12? 15 же!

Мова про КОКОкредит...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  anis написав:Почему 12? 15 же!

Мова про КОКОкредит...мабуть.
А в чем смысл кредитки в виде дебитки если есть дебетка с 15тью
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anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:21

anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите :)
В чем смысл держать на кредитке личные под 12 если есть дебет под 15, вот в чем вопрос был, про доп кишмиш это понятно, но лучше его получить с +15 а не с +12
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:13

  anis написав:
Vorlon написав:anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите :)
В чем смысл держать на кредитке личные под 12 если есть дебет под 15, вот в чем вопрос был, про доп кишмиш это понятно, но лучше его получить с +15 а не с +12

Потому что заявка была на кредитку,а её дали с нулевым.
Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mihasik написав:Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
Разве нельзя взять и кредитку (для повышенного кишмиша), и дебетку (для повышенного % на остаток)?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:26

  Flamingo написав:
  mihasik написав:Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
Разве нельзя взять и кредитку (для повышенного кишмиша), и дебетку (для повышенного % на остаток)?

Мы уходим от темы)
Конечно да. Только кредитка с нулевым)
mihasik
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