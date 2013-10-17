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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:57
Hack-Stock написав: mihasik написав:
Меня больше интересует нужна ли эта карта в виде дебетки вообще
Тут как-бы сейчас самый большой % на остаток, среди всех банок.
Да, но 12%... не намного больше того же моно. Ну и надолго ли)
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mihasik
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:12
mihasik написав: Hack-Stock написав: mihasik написав:
Меня больше интересует нужна ли эта карта в виде дебетки вообще
Тут как-бы сейчас самый большой % на остаток, среди всех банок.
Да, но 12%... не намного больше того же моно. Ну и надолго ли)
Почему 12? 15 же!
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:14
anis написав:
Почему 12? 15 же!
Мова про КОКОкредит...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:16
Квесторе_поверніться написав: anis написав:
Почему 12? 15 же!
Мова про КОКОкредит...мабуть.
А в чем смысл кредитки в виде дебитки если есть дебетка с 15тью
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anis
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:21
anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите
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Vorlon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:44
Vorlon написав:anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите
В чем смысл держать на кредитке личные под 12 если есть дебет под 15, вот в чем вопрос был, про доп кишмиш это понятно, но лучше его получить с +15 а не с +12
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
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anis
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:13
anis написав: Vorlon написав:anis
Дополнительных 1000-300=700 грн. кэшбека в месяц если много тратите
В чем смысл держать на кредитке личные под 12 если есть дебет под 15, вот в чем вопрос был, про доп кишмиш это понятно, но лучше его получить с +15 а не с +12
Потому что заявка была на кредитку,а её дали с нулевым.
Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
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mihasik
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:16
mihasik написав:
Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
Разве нельзя взять и кредитку (для повышенного кишмиша), и дебетку (для повышенного % на остаток)?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:26
Flamingo написав: mihasik написав:
Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
Разве нельзя взять и кредитку (для повышенного кишмиша), и дебетку (для повышенного % на остаток)?
Мы уходим от темы)
Конечно да. Только кредитка с нулевым)
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mihasik
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