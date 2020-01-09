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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3690369136923693>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50

Flamingo
РД да лампочки? :roll:
Я подожду 1 апреля.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:08

  Vorlon написав:Flamingo
РД да лампочки? :roll:
Я подожду 1 апреля.

Ну если я правильно понял смысл РД тут - то это дата к какой надо выйти в "ноль", чтобы не платить комис. Приурачивать что-либо к 1 числу не люблю еще со времени "работы" (уж очень многое любили у нас делать с привязкой к началу месяца, квартала, года - до сих пор тошнит) - поэтому из тех моих кредиток, у которых РД равна дате договора, у меня сейчас ни у одной нет чисел близких к 1-му числу.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:11

  mihasik написав:
  Flamingo написав:
  mihasik написав:Брать дебетку ради 15, с заведомо меньшим кишмишем за свои,такое себе удовольствие)
Разве нельзя взять и кредитку (для повышенного кишмиша), и дебетку (для повышенного % на остаток)?

Мы уходим от темы)
Конечно да. Только кредитка с нулевым)

У меня одна кредитка с нулевым и три дебетки. Есть не просят.
Вам объясняют несколько человек - кешбэк по кредитке с нулевым может быть на 700 гривен больше, чем по дебетке.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 09 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:18

  Flamingo написав:Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"

Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 09 січ, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:39

Flamingo
З картою дають бумажку зі схемою.
Зображення
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:09

  she_ne_investor написав:Flamingo
З картою дають бумажку зі схемою.

За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37

  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:23

  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Я пока ничего не считаю. Я пока читаю то что тут пишут. В частности Stringer сегодня. И мне таки нет оснований ему не верить. А считать я буду если мне нальют лимит ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:28

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Я пока ничего не считаю. Я пока читаю то что тут пишут. В частности Stringer сегодня. И мне таки нет оснований ему не верить. А считать я буду если мне нальют лимит ;)


У меня скоро РД, гаситься под ноль не буду, отпишусь по результатам.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
tarasum
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