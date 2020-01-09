Додано: Чет 09 січ, 2020 22:09

she_ne_investor написав: Flamingo

З картою дають бумажку зі схемою.

З картою дають бумажку зі схемою.

За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает