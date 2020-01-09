Flamingo
РД да лампочки?
Я подожду 1 апреля.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 21:08
Ну если я правильно понял смысл РД тут - то это дата к какой надо выйти в "ноль", чтобы не платить комис. Приурачивать что-либо к 1 числу не люблю еще со времени "работы" (уж очень многое любили у нас делать с привязкой к началу месяца, квартала, года - до сих пор тошнит) - поэтому из тех моих кредиток, у которых РД равна дате договора, у меня сейчас ни у одной нет чисел близких к 1-му числу.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:11
У меня одна кредитка с нулевым и три дебетки. Есть не просят.
Вам объясняют несколько человек - кешбэк по кредитке с нулевым может быть на 700 гривен больше, чем по дебетке.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 09 січ, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:18
Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Востаннє редагувалось rollo в Чет 09 січ, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:09
За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:23
Я пока ничего не считаю. Я пока читаю то что тут пишут. В частности Stringer сегодня. И мне таки нет оснований ему не верить. А считать я буду если мне нальют лимит
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:28
У меня скоро РД, гаситься под ноль не буду, отпишусь по результатам.
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
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