RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3690369136923693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41

  tarasum написав:Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.

Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
andreyiskra
 
Повідомлень: 834
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
По ізі 1% деруть
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19

  Flamingo написав:За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)

З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. :shock: В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2558
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3690369136923693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8043, 8044, 8045
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80442 9499953
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 02:16
mephala
Юнекс Банк 1 ... 175, 176, 177
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1765 6218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 00:29
ukrprom2014
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 663, 664, 665
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6646 1544972
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 22:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.