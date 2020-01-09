Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41
Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
По ізі 1% деруть
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19
З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
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