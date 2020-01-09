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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3690369136923693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41

  tarasum написав:Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.

Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
По ізі 1% деруть
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19

  Flamingo написав:За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)

З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. :shock: В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:
  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Предыдущего конечно.
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:22

  she_ne_investor написав:
  Flamingo написав:За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)

З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. :shock: В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.

У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:46

  andreyiskra написав:
  tarasum написав:Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.

Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?

1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:
1) Платіж за Основним боргом,
2) сума процентів за користування кредитом
3) сума строкової Понадлімітної заборгованості;
4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);
5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);
6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково)
попередніх розрахункових періодів (за наявності).
Мінімальний платіж бути встановлюється у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) гривень, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.

1) п17 тарифов- 0,5% від суми Основного боргу,який наявний у клієнта на Розрахункову дату
2) 16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
4) для КоКо нет
5,6) если платить до наступления второй РД (льготный период 60 дней) - то нет
Все подробно в выписке в РД указывается.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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