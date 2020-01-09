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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41
tarasum написав:
Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10
Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19
Flamingo написав:
За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает
З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули.
В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:18
andreyiskra написав: Flamingo написав:
...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.
Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Предыдущего конечно.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:22
she_ne_investor написав: Flamingo написав:
За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает
З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули.
В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:46
andreyiskra написав: tarasum написав:
Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:
1) Платіж за Основним боргом,
2) сума процентів за користування кредитом
3) сума строкової Понадлімітної заборгованості;
4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);
5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);
6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково)
попередніх розрахункових періодів (за наявності).
Мінімальний платіж бути встановлюється у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) гривень, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.
1) п17 тарифов- 0,5% від суми Основного боргу,який наявний у клієнта на Розрахункову дату
2) 16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
4) для КоКо нет
5,6) если платить до наступления второй РД (льготный период 60 дней) - то нет
Все подробно в выписке в РД указывается.
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