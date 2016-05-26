|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41
tarasum написав:
Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 835
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10
Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
По ізі 1% деруть
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19
Flamingo написав:
За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает
З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули.
В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
-
she_ne_investor
-
-
- Повідомлень: 2558
- З нами з: 23.09.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:18
andreyiskra написав: Flamingo написав:
...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.
Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Предыдущего конечно.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2097
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:22
she_ne_investor написав: Flamingo написав:
За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает
З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули.
В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:46
andreyiskra написав: tarasum написав:
Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.
Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:
1) Платіж за Основним боргом,
2) сума процентів за користування кредитом
3) сума строкової Понадлімітної заборгованості;
4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);
5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);
6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково)
попередніх розрахункових періодів (за наявності).
Мінімальний платіж бути встановлюється у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) гривень, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.
1) п17 тарифов- 0,5% від суми Основного боргу,який наявний у клієнта на Розрахункову дату
2) 16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
4) для КоКо нет
5,6) если платить до наступления второй РД (льготный период 60 дней) - то нет
Все подробно в выписке в РД указывается. До первой РД ничего погашать не нужно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2293
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:17
Flamingo написав: andreyiskra написав: Flamingo написав:
...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.
Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Я пока ничего не считаю. Я пока читаю то что тут пишут. В частности Stringer сегодня. И мне таки нет оснований ему не верить. А считать я буду если мне нальют лимит
Не, ну человек выше убедил, что кредитка коко отличается от всех остальных кредиток форварда, и что те 0,5 % в тарифах не снимается каждую рд, а это типа омп, который надо внести после рд, чтобы первый грейс для первой покупки был 90 дней.
Вот у меня первый рд завтра, сегодня собирался погашать, но после вчерашней дискуссии решил рискнуть парой сотен и проверить. Во вторник отпишусь
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10276
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:08
arkavs
це ви пробували депозит по акції +0.5, відкриття через п2п?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7106
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:10
arkavs написав: arkavs написав:
Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов
Только сегодня наконец зачислили деньги на депо, которые пытался пополнить через ИБ Форварда 29 декабря. Итого - 12 дней на зачисление. Оперативный тут ИБ!
Мониной приложухой пользоватся нужно было (многие здесь пишут, про это).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2016
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80453
|9501298
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16965
|2409389
|
|
|311
|62058
|
|