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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3691369236933694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:41

  tarasum написав:Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.

Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Місячна виписка на мейл все чітко має показати.
По ізі 1% деруть
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:19

  Flamingo написав:За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)

З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. :shock: В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

andreyiskra написав:
  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Предыдущего конечно.
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:22

  she_ne_investor написав:
  Flamingo написав:За картинку конечно спасибо, но я вроде не интересовался как не выпасть из грейса (при желании могу и сам таких нарисовать с учётом особенностей разных банков). Но я так понимаю ваша картинка похоже составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис. Я против комиса ничего против не имею - к примеру в идее по кбо сам предпочитаю его платить, чтобы не гаситься в ноль. Но там у меня есть хоть лимит. Тут же пока только намерения получить кредитку (по возможности в середине месяца), с весьма туманными перспективами на лимит. Будет лимит - буду изучать схемы, ну а пока имеющихся знаний вроде хватает ;)

З бумажки випливає, що ОМП будуть виставляти щомісяця, але це не комісія. Тобто гаситися в ноль щомісяця в РД змісту немає. Сама ця сума ОМП для тих, хто хоче в грейсі залишатися, нафіг не потрібна - гасити треба заборгованість, яка сформувалась за місяцць до поточного. Не зрозуміло тільки, чи ця сума відображається окремо в ІБ (ну це вже побачимо на практиці).
P.S.
Єдиний банк на моїй памяті, де реально телефонували по всім трьом телефонам, які надав і задавали дурні питання. Причому по одному спочатку не додзвонились, то заявку нафіг назад повернули. :shock: В бутність "Русским стандартом" вони такою фігньою не маялись.

У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:46

  andreyiskra написав:
  tarasum написав:Є омп,але немає щомісячної комісії. Гаситися в 0 не обов'язково,перевірено.

Омп состоит из 0,5% от всей задолженности перед РД?

1.31.Мінімальний платіж – сума грошових коштів, яка складається з наступних складових:
1) Платіж за Основним боргом,
2) сума процентів за користування кредитом
3) сума строкової Понадлімітної заборгованості;
4) Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);
5) сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);
6) пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково)
попередніх розрахункових періодів (за наявності).
Мінімальний платіж бути встановлюється у розмірі не менше 50 (п’ятдесяти) гривень, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.

1) п17 тарифов- 0,5% від суми Основного боргу,який наявний у клієнта на Розрахункову дату
2) 16.1. протягом пільгового періоду 0,001%
4) для КоКо нет
5,6) если платить до наступления второй РД (льготный период 60 дней) - то нет
Все подробно в выписке в РД указывается. До первой РД ничего погашать не нужно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:17

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:
  Flamingo написав:...составлена для оленей сидящих в грейсе, но платящих ежемесячно комис.

Не хочу платить ни какой комис. Считаете что должен гаситься в 0 перед РД? Или всё-таки гасить только траты предыдущего месяца?
Я пока ничего не считаю. Я пока читаю то что тут пишут. В частности Stringer сегодня. И мне таки нет оснований ему не верить. А считать я буду если мне нальют лимит ;)

Не, ну человек выше убедил, что кредитка коко отличается от всех остальных кредиток форварда, и что те 0,5 % в тарифах не снимается каждую рд, а это типа омп, который надо внести после рд, чтобы первый грейс для первой покупки был 90 дней.
Вот у меня первый рд завтра, сегодня собирался погашать, но после вчерашней дискуссии решил рискнуть парой сотен и проверить. Во вторник отпишусь
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:05

  arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов


Только сегодня наконец зачислили деньги на депо, которые пытался пополнить через ИБ Форварда 29 декабря. Итого - 12 дней на зачисление. Оперативный тут ИБ! :evil:
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:08

arkavs
це ви пробували депозит по акції +0.5, відкриття через п2п?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:10

  arkavs написав:
  arkavs написав:Пополнял вчера 2 депо форварда его же приложением с карты моно. С моно деньги успешно снялись, в приложении форварда оба перевода отклонены. Ошибка при обработке платежа. На горячей линии "успокоили", что в 1 рабочий день деньги должны вернуться. Итого 5 дней как минимум без процентов


Только сегодня наконец зачислили деньги на депо, которые пытался пополнить через ИБ Форварда 29 декабря. Итого - 12 дней на зачисление. Оперативный тут ИБ! :evil:


Мониной приложухой пользоватся нужно было (многие здесь пишут, про это).
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