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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
РД у меня 24 числа. Карту я получил в декабре, в декабре потратил 220 грн. В январе зачислили приветственный кэшбек 80 грн. Т.е. перед РД 24 января мне вносить ОМП не нужно. В феврале перед РД что мне нужно внести? Траты в декабре и январе? Где тогда грейс 90 дней для первой покупки.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:26
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:43
Я так не пополнял (давно под Фонды)... Я понял почему так сделали (0,5% кешбека хотите). Напишите обязательно про результат (дадут ли кешбек)!
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