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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3691369236933694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

РД у меня 24 числа. Карту я получил в декабре, в декабре потратил 220 грн. В январе зачислили приветственный кэшбек 80 грн. Т.е. перед РД 24 января мне вносить ОМП не нужно. В феврале перед РД что мне нужно внести? Траты в декабре и январе? Где тогда грейс 90 дней для первой покупки.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:26

  greenozon написав:arkavs
це ви пробували депозит по акції +0.5, відкриття через п2п?


Пополнял их. Т.к. тут писали, что доп. +0,5 на их пополнение могут начислять аналогично открытию - только если пополняешь с чужой карты.
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28

  jay2004 написав:
Мониной приложухой пользоватся нужно было (многие здесь пишут, про это).


Для пополнения Коко - так и пользуюсь. А как депо Форварда напрямую пополнить?
arkavs
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Повідомлень: 364
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:43

  arkavs написав:
  jay2004 написав:
Мониной приложухой пользоватся нужно было (многие здесь пишут, про это).


Для пополнения Коко - так и пользуюсь. А как депо Форварда напрямую пополнить?


Я так не пополнял (давно под Фонды)... Я понял почему так сделали (0,5% кешбека хотите). Напишите обязательно про результат (дадут ли кешбек)!
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