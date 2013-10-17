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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36953696369736983699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:53

  mihasik написав:У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))

Б5, Пудра, Викэнд с лимитами, а тут такой облом. Сочувствую :|
rollo
 
Повідомлень: 267
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:53

  arkavs написав:
  Stringer написав:Вам шо, религия не позволяет размещать полугодовые депо?

мне, после пополнения в 3-кратном размере, не дает пополнить полугодовые депо!

Все правильно - пополнение в трёхкратном размере в течение всего срока действия, а не 90 дней
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Там нет ответа на вопрос - где писали что +0,5 % на пополнение с чужой карты

Запитання не чітко поставлене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вам шо, религия не позволяет размещать полугодовые депо?

Гривню зараз вигідніше розмістити на довгострок...мабуть.

По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:01

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вам шо, религия не позволяет размещать полугодовые депо?

Гривню зараз вигідніше розмістити на довгострок...мабуть.

По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо ;-)

Так це лише через рік можна буде сказати.
Яка буде ставка на піврічні через півроку?
А валютний курс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гривню зараз вигідніше розмістити на довгострок...мабуть.

По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо ;-)

Так це лише через рік можна буде сказати.
Яка буде ставка на піврічні через півроку?
А валютний курс?

Тем не менее, это не отменяет того факта, что полугодовые депо форварда можно пополнять 180 дней, а не 90, как вы утверждали ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Неуважно читаєте, панове. Нащо довіряти словам, коли є більш авторитетна та вичерпна відповідь: viewtopic.php?p=4829606#p4829606

Тут Форвард тягне швидше, ніж Монька штовхає, р2р до 19-ої години провели день у день. Можливо, саме через це й додають відсотки до депозиту при розміщенні місцевим каналом.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Тем не менее, это не отменяет того факта, что полугодовые депо форварда можно пополнять 180 дней, а не 90, как вы утверждали

Там підкреслював що депо більше півроку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:10

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вам шо, религия не позволяет размещать полугодовые депо?

Гривню зараз вигідніше розмістити на довгострок...мабуть.

По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо ;-)

Піврічні не завжди прибутковіші, бо лояльність різна, та й більш важливим є термін спливу депозиту, бо влітку перерозміщувати кошти зазвичай важче, принаймні менш прибутково, навіть незважаючи на курси...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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З нами з: 10.12.07
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13

  kreuz написав:Неуважно читаєте, панове. Нащо довіряти словам, коли є більш авторитетна та вичерпна відповідь: viewtopic.php?p=4829606#p4829606

Тут Форвард тягне швидше, ніж Монька штовхає, р2р до 19-ої години провели день у день. Можливо, саме через це й додають відсотки до депозиту при розміщенні місцевим каналом.

Та відповідь суперечить офіційним умовам. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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