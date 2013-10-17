Б5, Пудра, Викэнд с лимитами, а тут такой облом. Сочувствую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:53
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:53
Все правильно - пополнение в трёхкратном размере в течение всего срока действия, а не 90 дней
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Запитання не чітко поставлене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:57
По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:01
Так це лише через рік можна буде сказати.
Яка буде ставка на піврічні через півроку?
А валютний курс?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:04
Тем не менее, это не отменяет того факта, что полугодовые депо форварда можно пополнять 180 дней, а не 90, как вы утверждали
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Неуважно читаєте, панове. Нащо довіряти словам, коли є більш авторитетна та вичерпна відповідь: viewtopic.php?p=4829606#p4829606
Тут Форвард тягне швидше, ніж Монька штовхає, р2р до 19-ої години провели день у день. Можливо, саме через це й додають відсотки до депозиту при розміщенні місцевим каналом.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там підкреслював що депо більше півроку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:10
Піврічні не завжди прибутковіші, бо лояльність різна, та й більш важливим є термін спливу депозиту, бо влітку перерозміщувати кошти зазвичай важче, принаймні менш прибутково, навіть незважаючи на курси...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:13
Та відповідь суперечить офіційним умовам.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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