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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3696369736983699>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

І у чому ж вбачаєте суперечність?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:19

  kreuz написав:
  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гривню зараз вигідніше розмістити на довгострок...мабуть.

По полугодовым была ставка выше, так что и тут мимо ;-)

Піврічні не завжди прибутковіші, бо лояльність різна, та й більш важливим є термін спливу депозиту, бо влітку перерозміщувати кошти зазвичай важче, принаймні менш прибутково, навіть незважаючи на курси...

В этом году этот тезис был опровергнут - выгодные ставки и самые жирные столбы были как раз летом.
Но разговор был изначально о другом, кое кто утверждал что акционные депо можно пополнять только 90 дней
  Квесторе_поверніться написав:аХцію продовжили до кінця березня.
ВІдкриття від 30000 в ІБ Фарса.
І 90 днів можна поповнювати любим макаром в трьохкратному розмірі від початкової суми.

и на вопрос почему только 90 - начал юлить и изворачиваться ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24

  kreuz написав:І у чому ж вбачаєте суперечність?

та походу он ещё празднует :mrgreen:
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10293
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25

DEL
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 10 січ, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Тем не менее, это не отменяет того факта, что полугодовые депо форварда можно пополнять 180 дней, а не 90, как вы утверждали

Там підкреслював що депо більше півроку.

Цікаво, що обмежень у 90 днів, які наведені на сайті, немає ані в умовах обслуговування, ані в договорах, хоча вони є у файлі зі ставками...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:26

  Stringer написав:
  kreuz написав:І у чому ж вбачаєте суперечність?

та походу он ещё празднует :mrgreen:

Від Романа до Йордана... :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:27

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:І у чому ж вбачаєте суперечність?

Вас вітає Forward Bank! Дякуємо за звернення!
Повідомляємо, до 31.03.2020 при розміщенні депозиту в гривні на термін 180 або 367 днів через систему Forward online з рахунку карти будь-якого банку України (крім Forward Bank), розмір відсоткової ставки за депозитом Клієнта збільшується, в залежності від суми розміщення:
- на 0,25% річних при укладанні договору банківського вкладу на суму до 30 000.00 грн.,
- на 0,50% річних при укладенні договору банківських вкладів на суму 30 000.00 грн. і більше.
Зазначена зміна відсоткової ставки діятиме до закінчення строку (або пролонгації) відповідного договору банківського вкладу, в тому числі на суму поповнення даного вкладу.
При цьому джерелом поповнення депозиту може бути платіж з власних рахунків або платіж з картки іншого Банку.
Дякуємо Вам за те, що Ви з нами!
Щиро вітаємо Вас з Новорічними святами!
_________________________
Виділене кольором суперечить офіційним умовам акції.

А де це Ви знайшли офіційні умови цієї акції? Особливо цікаво про тлумачення її розповсюдження на поповнення. Бо якщо б ці умови були наявні, нащо б тоді було щось питати в КЦ?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  kreuz написав:І у чому ж вбачаєте суперечність?

та походу он ещё празднует :mrgreen:

Від Романа до Йордана... :)

Справді, ще Меланка з Василем не зустрілася, та й на Хрещення в ополонку ще не стрибали... )))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:35

  Квесторе_поверніться написав:
  kreuz написав:А де це Ви знайшли офіційні умови цієї акції?

https://www.forward-bank.com/deposits/a ... z_osib.pdf
Сторінка 11.
крім
АТ «БАНК ФОРВАРД», для укладення Договорів банківських вкладів на строк 180 або 367 днів

На тій куцій сторінці ніц немає про поповнення, прочитайте уважніше, можна навіть уголос, вимовляючи кожне слово, або пошук заюзайте чи що...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:38

Бонус по картам КоКо

Коллеги, подскажите, оформил 03.01 в отделении 2 карты КоКо (кредитная и дебетная), до этого оставлял заявки на сайте. Лимит по кредитке дали в тот же день, со следующего дня начал тратить его. По дебетной 08.01 выплатили велком-бонус, по кредитной-тишина. Как быстро банк выплачивает бонусы по кредитке? спасибо
AlexSV
 
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