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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
І у чому ж вбачаєте суперечність?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:19
В этом году этот тезис был опровергнут - выгодные ставки и самые жирные столбы были как раз летом.
Но разговор был изначально о другом, кое кто утверждал что акционные депо можно пополнять только 90 дней
и на вопрос почему только 90 - начал юлить и изворачиваться
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:24
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25
DEL
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в П'ят 10 січ, 2020 13:50, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:25
Цікаво, що обмежень у 90 днів, які наведені на сайті, немає ані в умовах обслуговування, ані в договорах, хоча вони є у файлі зі ставками...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:26
Від Романа до Йордана...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:27
А де це Ви знайшли офіційні умови цієї акції? Особливо цікаво про тлумачення її розповсюдження на поповнення. Бо якщо б ці умови були наявні, нащо б тоді було щось питати в КЦ?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:32
Справді, ще Меланка з Василем не зустрілася, та й на Хрещення в ополонку ще не стрибали... )))
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:35
На тій куцій сторінці ніц немає про поповнення, прочитайте уважніше, можна навіть уголос, вимовляючи кожне слово, або пошук заюзайте чи що...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:38
Бонус по картам КоКо
Коллеги, подскажите, оформил 03.01 в отделении 2 карты КоКо (кредитная и дебетная), до этого оставлял заявки на сайте. Лимит по кредитке дали в тот же день, со следующего дня начал тратить его. По дебетной 08.01 выплатили велком-бонус, по кредитной-тишина. Как быстро банк выплачивает бонусы по кредитке? спасибо
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