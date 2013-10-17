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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3696369736983699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:На тій куцій сторінці ніц немає про поповнення, прочитайте уважніше, можна навіть уголос, вимовляючи кожне слово, або пошук заюзайте чи що...

Затупив...Ви праві...Фарс правий.
Поповнювати можна любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  AlexSV написав:по кредитной-тишина

Теж зауважив що Фарс по КОКОредитках не платись...затримує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31268
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:по кредитной-тишина

Теж зауважив що Фарс по КОКОредитках не платись...затримує.

Дружині за кредиткою (доречі без КЛ) заплатили вітальний бонус і календарний КБ повною мірою і у строк. А за рефки по кредитках і справді нічого немає, зате швидко платять за дебетки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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