Затупив...Ви праві...Фарс правий.
Поповнювати можна любим макаром.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Затупив...Ви праві...Фарс правий.
Поповнювати можна любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:52
Дружині за кредиткою (доречі без КЛ) заплатили вітальний бонус і календарний КБ повною мірою і у строк. А за рефки по кредитках і справді нічого немає, зате швидко платять за дебетки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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