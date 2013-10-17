RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3696369736983699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:На тій куцій сторінці ніц немає про поповнення, прочитайте уважніше, можна навіть уголос, вимовляючи кожне слово, або пошук заюзайте чи що...

Затупив...Ви праві...Фарс правий.
Поповнювати можна любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31275
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  AlexSV написав:по кредитной-тишина

Теж зауважив що Фарс по КОКОредитках не платись...затримує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31275
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:52

  Квесторе_поверніться написав:
  AlexSV написав:по кредитной-тишина

Теж зауважив що Фарс по КОКОредитках не платись...затримує.

Дружині за кредиткою (доречі без КЛ) заплатили вітальний бонус і календарний КБ повною мірою і у строк. А за рефки по кредитках і справді нічого немає, зате швидко платять за дебетки...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
Повідомлень: 2102
З нами з: 10.12.07
Подякував: 124 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:37

  rollo написав:
  mihasik написав:У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))

Б5, Пудра, Викэнд с лимитами, а тут такой облом. Сочувствую :|

Наяривают, чтоб забрал карту))
Подождем...3 дня говорите)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 901
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:44

  mihasik написав:
  rollo написав:
  mihasik написав:У меня взяли 5 номеров, а позвонили только мне) спросили всё тоже самое что я говорил в отделении, и налили 0)))

Б5, Пудра, Викэнд с лимитами, а тут такой облом. Сочувствую :|

Наяривают, чтоб забрал карту))
Подождем...3 дня говорите)


Мне потом (через 3 дня) 10К налили... но так и не забирал. Дело принципа)
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:05

  jay2004 написав:Дело принципа)

То есть шашечки важнее :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7693
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:13

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Дело принципа)

То есть шашечки важнее :)

Мало ліміту налили. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31275
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:20

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Дело принципа)

То есть шашечки важнее :)


1) Уже имею Универсалку, Зелёную, Моно, Б5. Сначала хотел, потом поразмыслив - плюнул, а для чего она мне (с мутными условиями, с которыми форумчане до сих пор разбираются)? Имею Депозитку до конца года, также...

2) Для меня моветон - поездка в отделение. Был рядом с отделением - думал за 15 минут получу. Аха, разогнался...
Ну, а второй раз ехать специально - ну увольте. Моня сильно разбаловала :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:1) Уже имею Универсалку, Зелёную, Моно, Б5. Сначала хотел, потом поразмыслив - плюнул, а для чего она мне (с мутными условиями, с которыми форумчане до сих пор разбираются)? Имею Депозитку до конца года, также...

2) Для меня моветон - поездка в отделение. Был рядом с отделением - думал за 15 минут получу. Аха, разогнался...
Ну, а второй раз ехать специально - ну увольте. Моня сильно разбаловала

Причини не поважні...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31275
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3696369736983699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, vitaliy1111, Vorlon і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8047, 8048, 8049
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80481 9502524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 15:49
Alfa_Bank
Юнекс Банк 1 ... 176, 177, 178
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1770 6582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 15:09
mustbe
ОКСІ БАНК 1 ... 20, 21, 22
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
213 40610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 14:25
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80482)
10.01.2020 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.