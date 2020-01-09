RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3697369836993700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:05

У меня Депозитка вообще с рекордным сроком 07/21, что не помешало мне оформить дебетную КоКо в начале декабря и в планах кредитную КоКо 1 апреля.

Карты того стоят.
Vorlon
 
Повідомлень: 7694
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:11

да стоят, не спорю
но лень напрягаться, я ж не профи свинорыл, а покупатель обыватель :)
v57
 
Повідомлень: 2448
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:04

Фарс прислав дивне СМС, що кредит можна платити тільки по ІВАН реквізитах...і прислав рахунок дебетової картки. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31284
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:23

  Vorlon написав:У меня Депозитка вообще с рекордным сроком 07/21, что не помешало мне оформить дебетную КоКо в начале декабря и в планах кредитную КоКо 1 апреля.
Карты того стоят.

никакого особого рекорда тут нет, у моей депозитки такой же срок, но в отличие от вас, мне отказались оформить дебетную коко без закрытия депозитки :(
как вы ее оформляли? вам ничего про депозитку не говорили?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10294
З нами з: 23.01.13
Подякував: 298 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:мне отказались оформить дебетную коко без закрытия депозитки

А коли це було?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31284
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Отказали в начисленнии реферального бонуса по причине "Наша система говорит, что вы подали заявку с обычного сайта. Система видит даже первичные "неправильные" реф.ссылки".
Ясно, что я даже переходил с чистого Хрома по реф.ссылке, чтобы никакая настройка приватности не сбила трекинг, но банк Форвард - первая организация, у которой все равно "не увиделось" что-то.

Потеря всего 40 грн, но с учётом всех остальных геммороев при оформлении - полный комплект.
Форвард Банк Forward Bank
Slx
 
Повідомлень: 413
З нами з: 23.07.18
Подякував: 123 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я відкрив коко дебіт не в тому відділенні, де брав депозитку. Не активував, бо абонка. Раз на тиждень телефонують і пропонують швиденько активувати в телефонному режимі ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8438
З нами з: 15.04.09
Подякував: 463 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3697369836993700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, extreme_lviv_ua, klug, lel, Охотник на деньги, vitaliy1111, Vorlon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8048, 8049, 8050
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80493 9503679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 19:24
lel
А-Банк 1 ... 1496, 1497, 1498
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14971 2072443
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 18:45
melkh
Идея Банк 1 ... 1695, 1696, 1697
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16966 2409676
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 17:00
tarasum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.