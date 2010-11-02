У меня Депозитка вообще с рекордным сроком 07/21, что не помешало мне оформить дебетную КоКо в начале декабря и в планах кредитную КоКо 1 апреля.
Карты того стоят.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:05
У меня Депозитка вообще с рекордным сроком 07/21, что не помешало мне оформить дебетную КоКо в начале декабря и в планах кредитную КоКо 1 апреля.
Карты того стоят.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 16:11
да стоят, не спорю
но лень напрягаться, я ж не профи свинорыл, а покупатель обыватель
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:04
Фарс прислав дивне СМС, що кредит можна платити тільки по ІВАН реквізитах...і прислав рахунок дебетової картки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:23
никакого особого рекорда тут нет, у моей депозитки такой же срок, но в отличие от вас, мне отказались оформить дебетную коко без закрытия депозитки
как вы ее оформляли? вам ничего про депозитку не говорили?
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отказали в начисленнии реферального бонуса по причине "Наша система говорит, что вы подали заявку с обычного сайта. Система видит даже первичные "неправильные" реф.ссылки".
Ясно, что я даже переходил с чистого Хрома по реф.ссылке, чтобы никакая настройка приватности не сбила трекинг, но банк Форвард - первая организация, у которой все равно "не увиделось" что-то.
Потеря всего 40 грн, но с учётом всех остальных геммороев при оформлении - полный комплект.
Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я відкрив коко дебіт не в тому відділенні, де брав депозитку. Не активував, бо абонка. Раз на тиждень телефонують і пропонують швиденько активувати в телефонному режимі
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:29
Помню, что про Харьков писали, что её долго не выдавали... Думал, что так и не дали...
Но до 07/21 у единиц я так понимаю - выдавали почти перед снятием с продаж.
Вообще даже не заикнулись, что у меня есть Депозитка. Просто оформили и всё! 3 декабря оформлял. Может у другого экономиста попробуете?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 21:05
Зміни в реквізитах отримувачів переказів
Відтепер тільки IBAN. З 13 січня для переказів з використанням реквізитів отримувача використовуйте лише номер рахунку в форматі IBAN (діючі шаблони буде змінено автоматично, не хвилюйтесь).
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО - 100грн. і 50грн.
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:38
Відновлюю співпрацю з банком (немає відділення у моєму місті).
Яка комісія у випадку поповнення дебетної картки у платіжних терміналах партнерів Банку ?
промо-код: ZXJAHPS
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