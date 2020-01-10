В додатку треба поповнювати. Можна відкрити дебетну альфу,конкорд чи моно,якщо через термінал транзитом
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:56
Додано: Суб 11 січ, 2020 09:59
А Ізя з терміналами є партнером банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:43
лучше всего иметь моню, пополнять в терминале его, а потом через приложение форварда забирать с мони, проводка день в день тогда (если рабочий день)
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