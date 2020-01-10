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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 08:56
Философ написав:
Відновлюю співпрацю з банком (немає відділення у моєму місті).
Яка комісія у випадку поповнення дебетної картки у платіжних терміналах партнерів Банку ?
В додатку треба поповнювати. Можна відкрити дебетну альфу,конкорд чи моно,якщо через термінал транзитом
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tarasum
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Додано: Суб 11 січ, 2020 09:59
А Ізя з терміналами є партнером банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:43
Философ написав:
Відновлюю співпрацю з банком (немає відділення у моєму місті).
Яка комісія у випадку поповнення дебетної картки у платіжних терміналах партнерів Банку ?
лучше всего иметь моню, пополнять в терминале его, а потом через приложение форварда забирать с мони, проводка день в день тогда (если рабочий день)
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:31
greenozon написав:
в ІБ можна написати, норм. реагують
Написал им 8 числа через форму в веб-версии ИБ касательно отсутствия кешбека по рефссылке друга. На почту пришло подтверждение, что обращение принято.
Пару минут назад пришло сообщение и мне, другу:
"11.01.2020 po Akcii KOKO KOLO, vam zarahovano bonus 80.50grn. Forward Bank, tel. 0800300880
"
Ответа на почту пока не было.
Сотрудничество начинает быть приятным
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22
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Служба підтримки тут одна з найкращих!
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:37
Банк обновил мобильное приложение. Смена пин-кода теперь там. Шаблоны перевели в ибан. Респект
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:06
rollo написав: Flamingo написав:
Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"
Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує
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extreme_lviv_ua
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