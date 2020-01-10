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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3699370037013702>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:56

  Философ написав:Відновлюю співпрацю з банком (немає відділення у моєму місті).
Яка комісія у випадку поповнення дебетної картки у платіжних терміналах партнерів Банку ?

В додатку треба поповнювати. Можна відкрити дебетну альфу,конкорд чи моно,якщо через термінал транзитом
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:59

А Ізя з терміналами є партнером банки?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:43

  Философ написав:Відновлюю співпрацю з банком (немає відділення у моєму місті).
Яка комісія у випадку поповнення дебетної картки у платіжних терміналах партнерів Банку ?

лучше всего иметь моню, пополнять в терминале его, а потом через приложение форварда забирать с мони, проводка день в день тогда (если рабочий день)
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:в ІБ можна написати, норм. реагують
Написал им 8 числа через форму в веб-версии ИБ касательно отсутствия кешбека по рефссылке друга. На почту пришло подтверждение, что обращение принято.

Пару минут назад пришло сообщение и мне, другу:
"11.01.2020 po Akcii KOKO KOLO, vam zarahovano bonus 80.50grn. Forward Bank, tel. 0800300880"
Ответа на почту пока не было.

Сотрудничество начинает быть приятным :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:22

MASolomko
Служба підтримки тут одна з найкращих!
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:37

Forward bank

Банк обновил мобильное приложение. Смена пин-кода теперь там. Шаблоны перевели в ибан. Респект
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:06

  rollo написав:
  Flamingo написав:Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"

Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує :(
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:23

  extreme_lviv_ua написав:
  rollo написав:
  Flamingo написав:Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"

Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує :(


У меня депо было под Фонд - сразу давали 0... :shock: Поэтому, наличие депошки ничего не решает...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:33

Верну кредитку Коко, попробую оформить в другом отделении и не буду забирать
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:39

emeta
А они сразу оглашают размер кредитного лимита, ещё до выдачи карты?
Amid
 
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