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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3699370037013702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:42

  extreme_lviv_ua написав:
  rollo написав:
  Flamingo написав:Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"

Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує :(


Тут скоринг запутаннее и не понятнее, чем у таза.
Люди получали лимиты в тазе на Б5, пудру и виику, а тут облом.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:45

  jay2004 написав:У меня депо было под Фонд - сразу давали 0... :shock: Поэтому, наличие депошки ничего не решает...


Эге ж. Мне даже в спорте дали лимит, и без депозита. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:57

...аяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко.
Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.[/quote]Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує :([/quote]



Тут скоринг запутаннее и не понятнее, чем у таза.
Люди получали лимиты в тазе на Б5, пудру и виику, а тут облом.[/quote]


тут дуже прискіпливо вивчають усі дані, наприклад одного разу менеджер в відділенні звонила клієнту і просила його прийти щоб зробити кращий ксерокс паспорта (підпис був погано видний!)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:58

  Amid написав:emeta
А они сразу оглашают размер кредитного лимита, ещё до выдачи карты?

Меня спросили сколько я хочу. Попросил 20к. После часа маринования и обзвонов дали.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, кто сталкивался с выдачей в банкоматах с дебитки Ко Ко? Какие суммы за разовую операцию можно снять, как другие банки к ней "относятся"? Помнится была дебитка ВТБ, банк хороший, процент отличный, но когда нужен нал, снять с неё 8-10 тысяч был ещё тот квест.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.

После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.

Думайте.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:42

  Алфавит написав:Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.

После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.

Думайте.

Подтверждаю. У меня абсолютно аналогичная ситуация.
Кстати, и в Юнекс подавал в +- то же время. Сложно сказать, кто из них виноват.
ramzes4
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