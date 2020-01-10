Flamingo написав:Я это понял - сам на днях собираюсь податься на кредитку (дебетка уже есть) - и морально готов получить 0 лимит (хотя почти месяц назад спецом 20к на депо закинул чтобы теперь лимиту налили). Но если будет "нулевка" буду просто использовать в те месяца, когда кишмиш окажется "жирным"
Я закинул 50к, подождал два месяца и написал заяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко. Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.
Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує
Тут скоринг запутаннее и не понятнее, чем у таза. Люди получали лимиты в тазе на Б5, пудру и виику, а тут облом.
...аяву в отделении на лимит. Сегодня пришел ответ по почте. Банк на власный розсуд, пополняйте кредитную и пользуйтесь всеми перевагами, с приветом начальник управления клиентского обслуживания и телемаркетинга И.В. Трохименко. Напишу им ответку, типа, хотел еще депозит открыть (реально хотел, ждал ответ банка), но нет лимита - нет депозита. А тот, что есть, закончу и пополню в том банке, где клиентов любят и без депозитов.[/quote]Планував так зробити, але бачу, що депошка нічого не вирішує [/quote]
Тут скоринг запутаннее и не понятнее, чем у таза. Люди получали лимиты в тазе на Б5, пудру и виику, а тут облом.[/quote]
тут дуже прискіпливо вивчають усі дані, наприклад одного разу менеджер в відділенні звонила клієнту і просила його прийти щоб зробити кращий ксерокс паспорта (підпис був погано видний!)
Коллеги, кто сталкивался с выдачей в банкоматах с дебитки Ко Ко? Какие суммы за разовую операцию можно снять, как другие банки к ней "относятся"? Помнится была дебитка ВТБ, банк хороший, процент отличный, но когда нужен нал, снять с неё 8-10 тысяч был ещё тот квест.
Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.
После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Алфавит написав:Подавал заявку на кредитную КоКо. Предложили карту с нулевым кредитным лимитом, затем через месяц пробовать повысить, подав запрос. Отказался.
После этого на протяжении двух дней получил с десяток сообщений и телефонных звонков от IZAIME_UA, ODOBRENO_UA, CLY, ZAIM, CreditMan, Vamkredit, Creditsor, +380674840556, +380632090116, +380633375910, +380931701022, +380931702256, с предложением выдать мне кредит. Якобы я оставлял им всем заявку. Некоторые сообщения содержат ссылку на сайт в домене RU. Примечательно, что одновременно с этим от Альфабанка пришел код для авторизации, который я не запрашивал.
Думайте.
Подтверждаю. У меня абсолютно аналогичная ситуация. Кстати, и в Юнекс подавал в +- то же время. Сложно сказать, кто из них виноват.
Vorlon написав:Продлили акцию KOKO free до конца февраля.
Ні не знаю, не юзаю?
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