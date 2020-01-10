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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3700370137023703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:59

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Без різниці,можна зняти все під 0,нічого не блокується. Віза згідно малюнків кращий дизайн,бо мастер дуже простий)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Важно - собираетесь ли использовать ее заграницей, и в каких частях света?
Больший лимит снятия налички в банкоматах для кредитной карты сомнительное преимущество
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:17

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Дизайн візи більше сподобався...
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