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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3701370237033704>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:59

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Без різниці,можна зняти все під 0,нічого не блокується. Віза згідно малюнків кращий дизайн,бо мастер дуже простий)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Важно - собираетесь ли использовать ее заграницей, и в каких частях света?
Больший лимит снятия налички в банкоматах для кредитной карты сомнительное преимущество
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:17

  rosstikf написав:Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.

Дизайн візи більше сподобався...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:21

tarasum

Берите то, где лучше тарифы и плюшки (программы лояльности и т д) лично для вас, кардинальной разницы нет.
Виза больше распространена в США, Мастер - в Европе, но принимают обе практически везде.
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:24

  NDV написав:tarasum

Берите то, где лучше тарифы и плюшки (программы лояльности и т д) лично для вас, кардинальной разницы нет.
Виза больше распространена в США, Мастер - в Европе, но принимают обе практически везде.

В Перу мастеркард практически не принимают
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:В Перу мастеркард практически не принимают

Беріть КОКОдебіт Візу...
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:29

VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу и так привык :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:33

  Vorlon написав:VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу и так привык :roll:

В Перу буде облом. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу и так привык :roll:
Пока visa не подключена ещё!
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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