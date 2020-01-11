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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Яку платіжну систему ліпше обрати віза чи мастеркард. Як зрозумів по візі більше ліміт при зняття готівки в банкоматах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:59
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:04
Важно - собираетесь ли использовать ее заграницей, и в каких частях света?
Больший лимит снятия налички в банкоматах для кредитной карты сомнительное преимущество
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:17
Дизайн візи більше сподобався...
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:21
tarasum
Берите то, где лучше тарифы и плюшки (программы лояльности и т д) лично для вас, кардинальной разницы нет.
Виза больше распространена в США, Мастер - в Европе, но принимают обе практически везде.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:24
В Перу мастеркард практически не принимают
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:29
VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу и так привык
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:33
В Перу буде облом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пока visa не подключена ещё!
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