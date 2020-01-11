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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:32
Vorlon написав:
VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу аи так привык
аналогично.тягаю пачку кеша.Просто привык,что посы не работают в маркетах,АЗС и магазинах.а так есть карточки в обычной визитнице. Сейчас что виза классик,что мастер дебит - снабжает беспроводным чипом. Но про кеш это очень актуально на курортах,а я чаще отдыхают,чем работаю...вот так и живем
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49
Vorlon
Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл
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NDV
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54
NDV написав:
Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл
Коллега ваше написал, что не работает Visa. Кто-то один из вас неправ...
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Vorlon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:11
Vorlon
Вот я и удивился
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14
NDV написав:Vorlon
Вот я и удивился
Мусимо просити ВАс спробувати розрахуватись візою через телефон ...щоб переконатись чи працює чи ні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей
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Hack-Stock
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:19
Hack-Stock написав:
неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей
Ви про СоСо а тут про КОКО.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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