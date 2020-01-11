RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3701370237033704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:32

  Vorlon написав:VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу аи так привык :roll:
аналогично.тягаю пачку кеша.Просто привык,что посы не работают в маркетах,АЗС и магазинах.а так есть карточки в обычной визитнице. Сейчас что виза классик,что мастер дебит - снабжает беспроводным чипом. Но про кеш это очень актуально на курортах,а я чаще отдыхают,чем работаю...вот так и живем
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11801
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

Vorlon

Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 09.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54

  NDV написав:Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл

Коллега ваше написал, что не работает Visa. Кто-то один из вас неправ...
Vorlon
 
Повідомлень: 7704
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:11

Vorlon

Вот я и удивился
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 104
З нами з: 09.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14

  NDV написав:Vorlon

Вот я и удивился

Мусимо просити ВАс спробувати розрахуватись візою через телефон ...щоб переконатись чи працює чи ні. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31313
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей
Hack-Stock
 
Повідомлень: 364
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:19

  Hack-Stock написав:неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей

Ви про СоСо а тут про КОКО. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31313
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3701370237033704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _All_, IDAN, liliya_logical, novichok, Seva і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1497, 1498, 1499
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14980 2073816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 20:20
greenozon
Банк Альянс 1 ... 70, 71, 72
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
716 99976
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 19:59
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1697, 1698, 1699
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16983 2411093
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 18:31
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14981)
11.01.2020 20:20
Рынок ОВГЗ (1271)
11.01.2020 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.