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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3702370337043705>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:32

  Vorlon написав:VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу аи так привык :roll:
аналогично.тягаю пачку кеша.Просто привык,что посы не работают в маркетах,АЗС и магазинах.а так есть карточки в обычной визитнице. Сейчас что виза классик,что мастер дебит - снабжает беспроводным чипом. Но про кеш это очень актуально на курортах,а я чаще отдыхают,чем работаю...вот так и живем
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

Vorlon

Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54

  NDV написав:Всмыыыысле, у меня виза как раз в google pay подвязана, правда я практически не оплачиваю им, только если кошелек забыл

Коллега ваше написал, что не работает Visa. Кто-то один из вас неправ...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:11

Vorlon

Вот я и удивился
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14

  NDV написав:Vorlon

Вот я и удивился

Мусимо просити ВАс спробувати розрахуватись візою через телефон ...щоб переконатись чи працює чи ні. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:19

  Hack-Stock написав:неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей

Ви про СоСо а тут про КОКО. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:31

Hack-Stock

А на сайте они рекламируют
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:47

  NDV написав:Hack-Stock

А на сайте они рекламируют

Рекламируют где и что? Вот здесь https://www.forward-bank.com/press-cent ... oogle-pay/ написано, что планируется запустить оплату Визами через GPay в ноябре 2019, но с тех пор ничего не поменялось. Визы Форварда в GPay добавляются как карты NoName банка и с помощью данного сервиса ними оплатить ничего невозможно.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56

Flamingo

Я про конкорд.

Вообще, честно говоря, я не заметил что это ветка Форварда, у меня в соседней вкладке "Байки про банки..." открыта, прошу прощения)
Моя Виза не Форвардовская
NDV
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