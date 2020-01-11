Vorlon написав:VISA нельзя пока платить смартфоном, если ничего не изменилось... А платить картой - это уже как прошлый век. Чуть больше года через NFC плачу аи так привык
аналогично.тягаю пачку кеша.Просто привык,что посы не работают в маркетах,АЗС и магазинах.а так есть карточки в обычной визитнице. Сейчас что виза классик,что мастер дебит - снабжает беспроводным чипом. Но про кеш это очень актуально на курортах,а я чаще отдыхают,чем работаю...вот так и живем
Мусимо просити ВАс спробувати розрахуватись візою через телефон ...щоб переконатись чи працює чи ні.
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Hack-Stock написав:неделю назад пробовал конкордом виртуалкой, не работает виза через гуглпей
Ви про СоСо а тут про КОКО.
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Рекламируют где и что? Вот здесь https://www.forward-bank.com/press-cent ... oogle-pay/ написано, что планируется запустить оплату Визами через GPay в ноябре 2019, но с тех пор ничего не поменялось. Визы Форварда в GPay добавляются как карты NoName банка и с помощью данного сервиса ними оплатить ничего невозможно.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.