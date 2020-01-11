|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
NDV написав:
Моя Виза не Форвардовская
Ясно. Бывает.
Не форвадовские и у меня есть в GPay
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3724
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 767 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1777
|7177
|
Суб 11 січ, 2020 21:37
cohan
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16985
|2411178
|
|
|14980
|2073929
|