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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3702370337043705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  NDV написав:Моя Виза не Форвардовская

Ясно. Бывает. ;) Не форвадовские и у меня есть в GPay
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлень: 3726
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 07:53

Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.
В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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  #<1 ... 3702370337043705
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