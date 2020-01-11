Ясно. Бывает. Не форвадовские и у меня есть в GPay
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 12 січ, 2020 07:53
Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.
В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:40
Ну скажем в Европа вам машину скорее всего не дадут по причине того что карта без эмбоссинга. Даже если по бину она будет кредиткой. Но для любого клиента банка важно таки отделять "мух от котлет" и понимать,ичто есть вид карт с точки зрения МПС - и он определяется бином - DEBIT, CREDIT и т.п., а есть вид карт исходя из их, если хотите - "экономического содержания", а по сути от того налил ли банк по ней кред.лим. или нет. Если банк предоставил вам кредитный лимит то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT, ну a если на ней лимит 0, то это по своей сути банальная дебетка даже если ее Бин бьётся как CREDIT.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 12 січ, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
swan forever, написали, как будто, один банк такое практикует
Если оформили карту мгновенного выпуска, то Вам машину даже с картой кредитным BIN не дадут из-за отсутствия на карте имени её держателя.
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