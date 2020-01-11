Додано: Нед 12 січ, 2020 08:40

swan forever написав: Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.

В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте. Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.

Ну скажем в Европа вам машину скорее всего не дадут по причине того что карта без эмбоссинга. Даже если по бину она будет кредиткой. Но для любого клиента банка важно таки отделять "мух от котлет" и понимать,ичто есть вид карт с точки зрения МПС - и он определяется бином - DEBIT, CREDIT и т.п., а есть вид карт исходя из их, если хотите - "экономического содержания", а по сути от того налил ли банк по ней кред.лим. или нет. Если банк предоставил вам кредитный лимит то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT, ну a если на ней лимит 0, то это по своей сути банальная дебетка даже если ее Бин бьётся как CREDIT.