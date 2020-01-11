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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3702370337043705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  NDV написав:Моя Виза не Форвардовская

Ясно. Бывает. ;) Не форвадовские и у меня есть в GPay
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 07:53

Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.
В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:40

  swan forever написав:Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.
В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.

Ну скажем в Европа вам машину скорее всего не дадут по причине того что карта без эмбоссинга. Даже если по бину она будет кредиткой. Но для любого клиента банка важно таки отделять "мух от котлет" и понимать,ичто есть вид карт с точки зрения МПС - и он определяется бином - DEBIT, CREDIT и т.п., а есть вид карт исходя из их, если хотите - "экономического содержания", а по сути от того налил ли банк по ней кред.лим. или нет. Если банк предоставил вам кредитный лимит то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT, ну a если на ней лимит 0, то это по своей сути банальная дебетка даже если ее Бин бьётся как CREDIT.
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 12 січ, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 08:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

swan forever, написали, как будто, один банк такое практикует :D

Если оформили карту мгновенного выпуска, то Вам машину даже с картой кредитным BIN не дадут из-за отсутствия на карте имени её держателя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:32

  swan forever написав:Получил вчера жёлтого цыплёнка. Просил с нулевым лимитом.
В общем присмотрелся, а ведь этот пластик от мастеркард не совсем кредитка, даже совсем не кредитка, так как написано на ней DEBIT. И написал это сам MASTERCARD. То есть кредиткой она является исключительно для самого Форварда и в той же гниющей эуропе машину, к примеру, вам могут и не дать по этой карте.


в их внутренней проге она идет как "КоКо Дебет с кредитным лимитом"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,


ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT"
уви і ах
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greenozon
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