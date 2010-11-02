Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,
ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT" уви і ах
Вот и я о том же, она дебетка, пусть хоть с лимоном от Форварда.
А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.