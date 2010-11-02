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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3703370437053706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:51

  swan forever написав:
  greenozon написав:
  Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,


ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT"
уви і ах

Вот и я о том же, она дебетка, пусть хоть с лимоном от Форварда.

А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? :mrgreen:
Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна :wink:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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  #<1 ... 3703370437053706
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