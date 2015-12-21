Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,
ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT" уви і ах
Вот и я о том же, она дебетка, пусть хоть с лимоном от Форварда.
А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Vorlon написав:kreuz Зачем все? Я вот не хочу Депозитку на пуши переводить, например...
Я на Ваші бажання впливати не планував, тому перепрошую, якщо вже так трапилось )) Лише хотів сказати, що так влаштований наразі інтерфейс мобільного Форвард банкінгу. ПУШі приходять одразу по обох картках, що є в дружини, нас це цілком влаштовує. Чи можна якось інакше налаштувати, не підкажу, але враховуючи відповідь представника банку виглядає, що наразі не можна, хоч як би це кому не подобалося...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
swan forever написав: ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT" уви і ах
А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна
Вот просто дельный совет! Даже очень! Может в подпись добавить? Я констатировал статус этой карты, то есть то, что с ней делать невозможно. Что Вам неясно, раз Вы советуете за хлебушком сходить или другую карту достать? Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками? Так это зря, поверьте, так как я сам знаю для чего нужна именно CREDIT карта.