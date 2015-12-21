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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3703370437053706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 18:51

  swan forever написав:
  greenozon написав:
  Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,


ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT"
уви і ах

Вот и я о том же, она дебетка, пусть хоть с лимоном от Форварда.

А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? :mrgreen:
Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна :wink:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:49

  Vorlon написав:kreuz
Зачем все? Я вот не хочу Депозитку на пуши переводить, например...

Я на Ваші бажання впливати не планував, тому перепрошую, якщо вже так трапилось )) Лише хотів сказати, що так влаштований наразі інтерфейс мобільного Форвард банкінгу. ПУШі приходять одразу по обох картках, що є в дружини, нас це цілком влаштовує. Чи можна якось інакше налаштувати, не підкажу, але враховуючи відповідь представника банку виглядає, що наразі не можна, хоч як би це кому не подобалося...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 01:30

  Flamingo написав:
  swan forever написав:
ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT"
уви і ах

А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? :mrgreen:
Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна :wink:

Вот просто дельный совет! Даже очень! Может в подпись добавить?
Я констатировал статус этой карты, то есть то, что с ней делать невозможно. Что Вам неясно, раз Вы советуете за хлебушком сходить или другую карту достать? Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками? Так это зря, поверьте, так как я сам знаю для чего нужна именно CREDIT карта.
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 08:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?

Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена. Массовые карты для массовых операций в гривне ну не предназначены для аренды авто за рубежом. Банки эмитенты таких карт просто не задумывались о том, что у кого-то кто ездит в Европу не окажется какой-нибудь голды-платины-сигнече-инфинити в Евро и он решит именно этой гривневой картой платить там за машинку. Просто примите это как факт - банки не для таких операций выпускают такие карты - и не расстраивайтесь из-за такого пустяка. При этом эти NoName карты будут оставаться по своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУТИ кредитками, что бы на них не было написано, уже хотя бы потому что при оплате ее владелец пользуется заемными средствами. Или Вы со всем своим личным опытом станете опровергать столь очевидный факт?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:16

  Flamingo написав:
  swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?

Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена. Массовые карты для массовых операций в гривне ну не предназначены для аренды авто за рубежом. Банки эмитенты таких карт просто не задумывались о том, что у кого-то кто ездит в Европу не окажется какой-нибудь голды-платины-сигнече-инфинити в Евро и он решит именно этой гривневой картой платить там за машинку. Просто примите это как факт - банки не для таких операций выпускают такие карты - и не расстраивайтесь из-за такого пустяка. При этом эти NoName карты будут оставаться по своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУТИ кредитками, что бы на них не было написано, уже хотя бы потому что при оплате ее владелец пользуется заемными средствами. Или Вы со всем своим личным опытом станете опровергать столь очевидный факт?

И для чего Вы это всё мне сказали? Нравится слушать свмого себя, красивого?
РОШЕН
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swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:51

Горячие финские парни, спокойнее ;)
А у кредиток VISA бин тоже дебетный?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:52

  swan forever написав:
  Flamingo написав:
  swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?

Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена...

И для чего Вы это всё мне сказали?

Извините за нескромный вопрос - а Вы читать умеете? Если до сих пор не понятно - специально для Вас выделил ту часть цитаты для чего я это все написал. Вы тут второй день тошните из-за мизерного вопроса, который не стоит выеденного яйца. Зачем? Или же Вам
  swan forever написав: Нравится слушать самого себя, красивого?

:?:
:mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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