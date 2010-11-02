Додано: Пон 13 січ, 2020 08:21

swan forever написав: Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками? Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?

Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена. Массовые карты для массовых операций в гривне ну не предназначены для аренды авто за рубежом. Банки эмитенты таких карт просто не задумывались о том, что у кого-то кто ездит в Европу не окажется какой-нибудь голды-платины-сигнече-инфинити в Евро и он решит именно этой гривневой картой платить там за машинку. Просто примите это как факт - банки не для таких операций выпускают такие карты - и не расстраивайтесь из-за такого пустяка. При этом эти NoName карты будут оставаться по своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУТИ кредитками, что бы на них не было написано, уже хотя бы потому что при оплате ее владелец пользуется заемными средствами. Или Вы со всем своим личным опытом станете опровергать столь очевидный факт?