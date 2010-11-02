Flamingo написав:то вы обладатель таки кредитки, не зависимо от того что на ней написано DEBIT,
ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT" уви і ах
Вот и я о том же, она дебетка, пусть хоть с лимоном от Форварда.
А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Vorlon написав:kreuz Зачем все? Я вот не хочу Депозитку на пуши переводить, например...
Я на Ваші бажання впливати не планував, тому перепрошую, якщо вже так трапилось )) Лише хотів сказати, що так влаштований наразі інтерфейс мобільного Форвард банкінгу. ПУШі приходять одразу по обох картках, що є в дружини, нас це цілком влаштовує. Чи можна якось інакше налаштувати, не підкажу, але враховуючи відповідь представника банку виглядає, що наразі не можна, хоч як би це кому не подобалося...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
swan forever написав: ні, ніхто не буде ніякі біни пробивати, як побачить надпис "DEBIT" уви і ах
А я стесняюсь спросить Вы кредитки только для аренды машины используете? По другому никак? Продукты там купить за кредитные никогда не пробовали? Или Вас надпись DEBIT останавливает? Повторяю - карту кредиткой делает не надпись, а наличие выделенного банком кредитного лимита. То что это не подходит, к примеру, для оплаты услуг прокатных контор или в каких-то отелей дело второе - просто используйте для этих случаев те карты, которые данные учреждения принимают, ну а кредитку Форварда для тех случаев, когда она выгодна
Вот просто дельный совет! Даже очень! Может в подпись добавить? Я констатировал статус этой карты, то есть то, что с ней делать невозможно. Что Вам неясно, раз Вы советуете за хлебушком сходить или другую карту достать? Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками? Так это зря, поверьте, так как я сам знаю для чего нужна именно CREDIT карта.
swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?
Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена. Массовые карты для массовых операций в гривне ну не предназначены для аренды авто за рубежом. Банки эмитенты таких карт просто не задумывались о том, что у кого-то кто ездит в Европу не окажется какой-нибудь голды-платины-сигнече-инфинити в Евро и он решит именно этой гривневой картой платить там за машинку. Просто примите это как факт - банки не для таких операций выпускают такие карты - и не расстраивайтесь из-за такого пустяка. При этом эти NoName карты будут оставаться по своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУТИ кредитками, что бы на них не было написано, уже хотя бы потому что при оплате ее владелец пользуется заемными средствами. Или Вы со всем своим личным опытом станете опровергать столь очевидный факт?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?
Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена. Массовые карты для массовых операций в гривне ну не предназначены для аренды авто за рубежом. Банки эмитенты таких карт просто не задумывались о том, что у кого-то кто ездит в Европу не окажется какой-нибудь голды-платины-сигнече-инфинити в Евро и он решит именно этой гривневой картой платить там за машинку. Просто примите это как факт - банки не для таких операций выпускают такие карты - и не расстраивайтесь из-за такого пустяка. При этом эти NoName карты будут оставаться по своей ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУТИ кредитками, что бы на них не было написано, уже хотя бы потому что при оплате ее владелец пользуется заемными средствами. Или Вы со всем своим личным опытом станете опровергать столь очевидный факт?
И для чего Вы это всё мне сказали? Нравится слушать свмого себя, красивого?
swan forever написав:Или Вы станете опровергать мой личный опыт с аналогичными псевдокредитками?
Отнюдь. Все что я хотел сказать - не стоит поднимать стон из-за того, что картой не возможно оплатить то, для чего она в принципе не предназначена...
И для чего Вы это всё мне сказали?
Извините за нескромный вопрос - а Вы читать умеете? Если до сих пор не понятно - специально для Вас выделил ту часть цитаты для чего я это все написал. Вы тут второй день тошните из-за мизерного вопроса, который не стоит выеденного яйца. Зачем? Или же Вам
swan forever написав: Нравится слушать самого себя, красивого?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Мои 5 копеек по коко кредитной. Сделал 4.12(день выдачи, она же рд) первую транзакцию на нормальную сумму, потом за месяц кучу транзакций поменьше, потом для удобства перед рд погасил суммарно все мелкие транзакции. Что ожидалось увидеть: реализацию принципа FILO для первой транзакции(все транзакции с грейсом 60 дней погашены, первая транзакция с грейсом 90 дней не погашена и в грейсе). Что получилось: сумма погашения погасила первую транзакцию с грейсом 90 дней, и остались в грейсе мелкие транзакции с грейсом 60 дней. То есть профакапил я свой грейс 90 дней. Такой грейс будет работать только в случае, если сделать первую транзакцию и положить карту на полку на 3 месяца, погашая только омп 0.5% и перед последней рд всю сумму задолженности. Учитывайте это.
unlock написав:Что ожидалось увидеть: реализацию принципа FILO для первой транзакции(все транзакции с грейсом 60 дней погашены, первая транзакция с грейсом 90 дней не погашена и в грейсе). Что получилось: сумма погашения погасила первую транзакцию с грейсом 90 дней, и остались в грейсе мелкие транзакции с грейсом 60 дней.
Цікаво. Яким макаром вдалося це побачити?
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unlock написав:Что ожидалось увидеть: реализацию принципа FILO для первой транзакции(все транзакции с грейсом 60 дней погашены, первая транзакция с грейсом 90 дней не погашена и в грейсе). Что получилось: сумма погашения погасила первую транзакцию с грейсом 90 дней, и остались в грейсе мелкие транзакции с грейсом 60 дней.
Цікаво. Яким макаром вдалося це побачити?
Виписка яка прийшла після рд(там в шапці написані окремо заборгованості по рейсу 60 днів і 90 днів), плюс сьогодні був у відділенні, дивилися з толковим співробітником по їх арму.