Додано: Пон 13 січ, 2020 14:57

Подавал в субботу заявку на КоКо-кредитку - просил лимит в 50% от имеющегося депо на полгода - почти сразу перезвонил представитель банка, но на вопросе об официальном трудоустройстве - сразу откланялся, мол система не пропустит. Ну и ладно.Сейчас опять звонок - вижу номер, который где-то уже где-то видел и точно:- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...- Вы что смеетесь - позавчера мне отказались дать кредитку из-за отсутствия офи-трудоустройства на меньшую сумму? Что поменялось?- Да, ну это ж решение принимаем не мы, а комитет...- Девушка, понимаете мне кредит наличными точно не нужен, официально трудоустраиваться я не собираюсь, поскольку имеющихся у меня средств мне вполне достаточно, и если посмотрите мою кредитную историю то увидите что с 2008 года, когда у меня появилась самая первая кредитка, я из грейса не выпадал ни разу, поэтому и КоКо по сути мне нужна была ради кэшбека...- Да? Ради кэшбека? Так давайте еще раз оформим заявочку на КоКо-кредитку, может сегодня пропустят?- Извините, но до моего ближайшего отъезда за границу я уже просто физически не попадаю в ваше отделение, чтобы просто забрать карту...- ОК, а когда вы возвращаетесь?- ** февраля...- ОК - мы вам перезвоним **+2 февраля, чтобы Вы успели прийти в себя и еще раз оформим заявочку на КоКо-кредитку, согласны?...Занавес.Сижу и думаю, шо то було? Когда просил кредитку - не давали, теперь сами звонить собираются. Или все дело в том, что попытка не пытка, но если я кредитку получу - то поддержке бонусы капнут? А так хотелось одного из форумчан на "соточку" осчастливить