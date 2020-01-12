Нет, там бин кредитный, но надо заказывать, ждать и оплатить 100 или 150 грн.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:03
Нет, там бин кредитный, но надо заказывать, ждать и оплатить 100 или 150 грн.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Что интересно, в тарифах по кредитной KOKO КАРД явно написано:
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:10
И на горячке, и в отделении заверили, что именная будет именно Visa Credit. Снова ошибаются? Или преднамеренно?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не знаю. Может здесь есть владельцы именной Visa, которые могут точно подсказать, она дебетовая или кредитная. Неименная, по большому счету, всё равно какая - ее для аренды автомобиля, скорее всего, не примут, хотя бы потому что она не именная. А вот если и именная дебетовая, то это хуже.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:35
Подскажите пожалуйста, а в чем собственно такая необходимость платить условную аренду авто за границей именно гривневой кредиткой Скунса? Я что-то недопонимаю, или тут существуют какие-то "секретные" плюшки при расчете за аренду, о которых я не догадываюсь? Или весь сыр-бор лишь из-за того что Скунс комис за конвертацию не берет а хочется обязательно заплатить кредитными? Так ни у него одного. + у банков Украины есть множество дебетовых карт (co статусoм CREDIT), где за подобную операцию еще и кэшбека нальют, который перекроет конверт (если он есть). Просто я никогда даже представить не мог, что кто-то именно для поездок за границу может так сильно хотеть именно кредитку Скунса.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:36
Отказ в обслуживании
Хотел вот открыть КОКОдебет, но при распечатывании заявки манагер в отделении сказала, что мне в открытии карты/счета отказано. Какой-либо подтверджающий документ предоставлять по этому поводу напрочь отказались.
Господа, кто сталкивался с таким? Мне казалось, что отказать в открытии счета банк не может, должен открыть счет и потом может разорвать отношения на основе фин. мониторинга.
З.Ы. Клиентом был давно, карт/депо нет, есть сберсчет с 0 грн, ВПО (требовали справку, я предоставил).
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:45
На горячке наверняка не знают что такое BIN
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 13 січ, 2020 14:46
Можете звернутись до банки письмово з описом ситуації про відмову.
Попросити надати аргументовану відповідь чому відмовлено.
Аргументувати Вашу позицію про безпідставність відмови.
Банка або виправить свою помилку або приведе аргументи чому відмовлено.
Надасть письмову відповідь.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:57
Форвард - насмешил :)
Подавал в субботу заявку на КоКо-кредитку - просил лимит в 50% от имеющегося депо на полгода - почти сразу перезвонил представитель банка, но на вопросе об официальном трудоустройстве - сразу откланялся, мол система не пропустит. Ну и ладно.
Сейчас опять звонок - вижу номер, который где-то уже где-то видел и точно:
- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...
- Вы что смеетесь - позавчера мне отказались дать кредитку из-за отсутствия офи-трудоустройства на меньшую сумму? Что поменялось?
- Да, ну это ж решение принимаем не мы, а комитет...
- Девушка, понимаете мне кредит наличными точно не нужен, официально трудоустраиваться я не собираюсь, поскольку имеющихся у меня средств мне вполне достаточно, и если посмотрите мою кредитную историю то увидите что с 2008 года, когда у меня появилась самая первая кредитка, я из грейса не выпадал ни разу, поэтому и КоКо по сути мне нужна была ради кэшбека...
- Да? Ради кэшбека? Так давайте еще раз оформим заявочку на КоКо-кредитку, может сегодня пропустят?
- Извините, но до моего ближайшего отъезда за границу я уже просто физически не попадаю в ваше отделение, чтобы просто забрать карту...
- ОК, а когда вы возвращаетесь?
- ** февраля...
- ОК - мы вам перезвоним **+2 февраля, чтобы Вы успели прийти в себя и еще раз оформим заявочку на КоКо-кредитку, согласны?...
Занавес.
Сижу и думаю, шо то було? Когда просил кредитку - не давали, теперь сами звонить собираются. Или все дело в том, что попытка не пытка, но если я кредитку получу - то поддержке бонусы капнут? А так хотелось одного из форумчан на "соточку" осчастливить
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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