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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3706370737083709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04

  Flamingo написав:Подавал в субботу заявку на КоКо-кредитку - просил лимит в 50% от имеющегося депо на полгода - почти сразу перезвонил представитель банка, но на вопросе об официальном трудоустройстве - сразу откланялся, мол система не пропустит.

А с нулевым лимитом не предлагали взять?
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Avatar написав:З.Ы. Клиентом был давно, карт/депо нет, есть сберсчет с 0 грн, ВПО (требовали справку, я предоставил).

А сберсчет не закрыт? Если он рабочий, то Вы как бы продолжаете быть клиентом банка и тогда вообще не понятны действия банка? Может в период после последних совершенных Вами операций банк пытался с Вами как-то связаться, но не смог и в итоге по какой-то причине (например из-за невозможности актуализировать Ваши данные) принял решение об расторжении с Вами деловых отношений. Просто другого логичного объяснения я не нахожу. Но Квесторе-поверніться прав - если нужет ответ - надо писать официальный запрос.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:10

Дык а что неясного то ?
Кредитка с кредлимом и кредит наличными - абсолютно разные вещи, и занимаются ими разные девочки.
Эта девочка хотела впарить кредит наличными.
После явного облома со стороны клиента - захотела впарить хотя бы кредитку, типа - а вдруг пройдёт ?
Шансы, конечно, есть. Но невелики, имхо
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:11

  ramzes4 написав:
  Flamingo написав:Подавал в субботу заявку на КоКо-кредитку - просил лимит в 50% от имеющегося депо на полгода - почти сразу перезвонил представитель банка, но на вопросе об официальном трудоустройстве - сразу откланялся, мол система не пропустит.

А с нулевым лимитом не предлагали взять?

Явно не предлагали - ответ звучал примерно так: "В этом случае мы не можем Вам дать кредитную карту с лимитом". То есть спроси я "А без лимита?" то может "нулевку" и дали. Но дебетка у меня и так есть, а у "нулевки" всего то преимущества что выше общая сумма месячного кэшбека - в общем я не спросил - теперь подожду до февраля
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:11

  Квесторе_поверніться написав:Банка або виправить свою помилку або приведе аргументи чому відмовлено

Ага, щас.
Напишут про "тысячу факторов" и будь здоров
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:21

Квесторе-поверніться, Flamingo, спасибо, напишу им.

  Flamingo написав: А сберсчет не закрыт? Если он рабочий, то Вы как бы продолжаете быть клиентом банка и тогда вообще не понятны действия банка

Сберсчет не закрыт. Тогда, действительно, я еще активный клиент :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:22

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка або виправить свою помилку або приведе аргументи чому відмовлено

Ага, щас.
Напишут про "тысячу факторов" и будь здоров

Или сошлются на статью "финансирование терроризма" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:24

  Flamingo написав:Сижу и думаю, шо то було? Когда просил кредитку - не давали, теперь сами звонить собираются. Или все дело в том, что попытка не пытка, но если я кредитку получу - то поддержке бонусы капнут? А так хотелось одного из форумчан на "соточку" осчастливить ;)

Я б все ж попрохав ту дівчину спробувати, бо вона могла просто полінуватися заповнювати заявку, спираючись на свій (або навіть чужий) в кращому випадку досвід (а може й просто чутки-плітки). Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця ))) Ну то Ваша справа, звичайно...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:36

  kreuz написав:Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця

А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спитав був через звернення в додатку про те, кого стосується акція КОКО фрі. Швидко отримав відповідь, що всіх договорів з 23.09.2019 по 29.02.2020. Отакої!

Якщо хтось з банку може, відреагуйте на цей допис допрацюванням додатку до стану, коли б історія спілкувань зберігалася. А чи зберігається вона у вебі? Наче раніше (ще за часів БРС) так і було...

Принагідно дякую за пришвидшений вхід по ПІНу (що з'явився після оновлення додатку), так справді зручніше й швидше, хоч і параноїкам лишили можливість двофакторного входу. А ще прошу дослухатися до прохань налаштовувати СМС/ПУШ для кожної картки окремо.

Дякую наперед!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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