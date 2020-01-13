А с нулевым лимитом не предлагали взять?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
А сберсчет не закрыт? Если он рабочий, то Вы как бы продолжаете быть клиентом банка и тогда вообще не понятны действия банка? Может в период после последних совершенных Вами операций банк пытался с Вами как-то связаться, но не смог и в итоге по какой-то причине (например из-за невозможности актуализировать Ваши данные) принял решение об расторжении с Вами деловых отношений. Просто другого логичного объяснения я не нахожу. Но Квесторе-поверніться прав - если нужет ответ - надо писать официальный запрос.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:10
Дык а что неясного то ?
Кредитка с кредлимом и кредит наличными - абсолютно разные вещи, и занимаются ими разные девочки.
Эта девочка хотела впарить кредит наличными.
После явного облома со стороны клиента - захотела впарить хотя бы кредитку, типа - а вдруг пройдёт ?
Шансы, конечно, есть. Но невелики, имхо
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:11
Явно не предлагали - ответ звучал примерно так: "В этом случае мы не можем Вам дать кредитную карту с лимитом". То есть спроси я "А без лимита?" то может "нулевку" и дали. Но дебетка у меня и так есть, а у "нулевки" всего то преимущества что выше общая сумма месячного кэшбека - в общем я не спросил - теперь подожду до февраля
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:11
Ага, щас.
Напишут про "тысячу факторов" и будь здоров
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:21
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:22
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:24
Я б все ж попрохав ту дівчину спробувати, бо вона могла просто полінуватися заповнювати заявку, спираючись на свій (або навіть чужий) в кращому випадку досвід (а може й просто чутки-плітки). Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця ))) Ну то Ваша справа, звичайно...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:36
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спитав був через звернення в додатку про те, кого стосується акція КОКО фрі. Швидко отримав відповідь, що всіх договорів з 23.09.2019 по 29.02.2020. Отакої!
Якщо хтось з банку може, відреагуйте на цей допис допрацюванням додатку до стану, коли б історія спілкувань зберігалася. А чи зберігається вона у вебі? Наче раніше (ще за часів БРС) так і було...
Принагідно дякую за пришвидшений вхід по ПІНу (що з'явився після оновлення додатку), так справді зручніше й швидше, хоч і параноїкам лишили можливість двофакторного входу. А ще прошу дослухатися до прохань налаштовувати СМС/ПУШ для кожної картки окремо.
Дякую наперед!
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Зараз переглядають цей форум: бульбик, IDAN, ingtrans, summerbornn, vpchelko, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|