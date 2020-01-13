Ні, це все не проходить.
Порушене право на отримання дебетової карти в банці.
Чому...мають пояснити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:53
Ні, це все не проходить.
Порушене право на отримання дебетової карти в банці.
Чому...мають пояснити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:55
В нашому селі на такі розкоші надії нема, а Вам бажаю успіхів.
Але є одне але: як Ви дізнаєтесь про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:58
Може через статус ТПО прискіпаються? Наче свого часу Приват також прискіпався, хоча тоді інші мотиви були...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:03
Как пример причины: "неприйнятний рівень ризику"
Ещё:
только что звонила девочка, предлагала некий кеш-кредит "с грейсом 2 месяца", и уверяла, что реально через 2 месяца отдаёшь столько, сколько взял.
Но "не.рабов" в этот рай не пускают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:07
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тоже думаю над этим вариантом. Единственное неудобство - мне на Сталеваров ехать далеко и в той стороне - я почти не бываю. А так мне об этом сотруднике тоже говорили и советовали именно его . В общем если в феврале по телефону ничего не выгорит тогда тоже посещу отделение 1 апреля
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:24
Ясно - спасибо.
А как часто тут повторяются одни и те же категории? Понятно что может быть по разному... Но как в принципе - раз в квартал, пол-года, год?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:31
Як КОстю КОшеленко прогнали з банки...так і юзаєм його картки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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