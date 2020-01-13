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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3706370737083709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:53

  Avatar написав:
  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка або виправить свою помилку або приведе аргументи чому відмовлено

Ага, щас.
Напишут про "тысячу факторов" и будь здоров

Или сошлются на статью "финансирование терроризма" :mrgreen:

Ні, це все не проходить.
Порушене право на отримання дебетової карти в банці.
Чому...мають пояснити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:55

  Vorlon написав:
  kreuz написав:Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця

А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше :roll:

В нашому селі на такі розкоші надії нема, а Вам бажаю успіхів.

Але є одне але: як Ви дізнаєтесь про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:58

  Avatar написав:Квесторе-поверніться, Flamingo, спасибо, напишу им.

  Flamingo написав: А сберсчет не закрыт? Если он рабочий, то Вы как бы продолжаете быть клиентом банка и тогда вообще не понятны действия банка

Сберсчет не закрыт. Тогда, действительно, я еще активный клиент :)

Може через статус ТПО прискіпаються? Наче свого часу Приват також прискіпався, хоча тоді інші мотиви були...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:03

  Квесторе_поверніться написав:Порушене право на отримання дебетової карти в банці.

Как пример причины: "неприйнятний рівень ризику"

Ещё:
только что звонила девочка, предлагала некий кеш-кредит "с грейсом 2 месяца", и уверяла, что реально через 2 месяца отдаёшь столько, сколько взял.
Но "не.рабов" в этот рай не пускают :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kreuz написав:Може через статус ТПО прискіпаються?

Є таке...замість того щоб всіляко підтримати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:07

  kreuz написав:як Ви дізнаєтесь про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?

Есть конкретный сотрудник (Игорь), который там работает много лет и компетентность которого сомнений не вызывает... Я у него сам пару карт оформлял и от коллег про него много хорошего слышал :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше :roll:
Тоже думаю над этим вариантом. Единственное неудобство - мне на Сталеваров ехать далеко и в той стороне - я почти не бываю. А так мне об этом сотруднике тоже говорили и советовали именно его ;). В общем если в феврале по телефону ничего не выгорит тогда тоже посещу отделение 1 апреля ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:24

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Я что-то недопонимаю, или тут существуют какие-то "секретные" плюшки при расчете за аренду, о которых я не догадываюсь?

Ну, например, в прошлом месяце был кэшбэк на путешествия 7%/4%, куда попадает и аренда.

Ясно - спасибо.
А как часто тут повторяются одни и те же категории? Понятно что может быть по разному... Но как в принципе - раз в квартал, пол-года, год?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:А как часто тут повторяются одни и те же категории? Понятно что может быть по разному... Но как в принципе - раз в квартал, пол-года, год?

Так КОКО всего-то несколько месяцев от роду.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:31

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:А как часто тут повторяются одни и те же категории? Понятно что может быть по разному... Но как в принципе - раз в квартал, пол-года, год?

Так КОКО всего-то несколько месяцев от роду.

Як КОстю КОшеленко прогнали з банки...так і юзаєм його картки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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