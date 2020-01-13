Но календарь то кэшбеков по другим картам тут был давно? Вот я и хочу понять повторяемость в том календаре была какая? Думаю что по КоКо будуть работать похожие принципы
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Додано: Пон 13 січ, 2020 16:36
Но календарь то кэшбеков по другим картам тут был давно? Вот я и хочу понять повторяемость в том календаре была какая? Думаю что по КоКо будуть работать похожие принципы
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тут кльована вигода...календар то з іншої опери.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:45
эээ...ммм...Как же сказать? Блин - я понимаю, что по КоКо совершенно другая кэшбек-программа! Но обращал ли кто из форумчан по существующих ранее кэшбек программах Форвард-банка как часто повторялись одни и те же категории в этих программах? Важны подходы, принципы банка в этом вопросе. Для понимания стоит ли ждать возможных повторов в принципе или нет.
Спасибо!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:53
Flamingo чтобы по таких программах попадались супермаркеты с нормальным кешбеком, надо чтобы в лесу что-то сдохло. А так чисто статистически можете просчитать вероятность выпадения одной с 10-15 категорий: 2 раза в год.
Но раньше было 5% на все и обычно это рестораны/техника/шмотки/путешествия/аптеки. А сейчас вероятность того, что дадут супермаркеты - есть, но при 3% вам это может быть не интересно.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:17
Но мне смс приходила либо на всё за долгое неиспользование карты (5 или 10%) либо по календарю на День рождения 5% на всё, но, "к сожалению ДР только раз в году"
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:26
Из всех банков, с кем работал (более 10-ка), Фарс - единственный банк, который требует справку ВПО даже при открытии дебетки.
Приват в свое время спокойно налил лимит на кредитку, когда пользовался активно
Да какие риски несет банк, если я хочу дебетку?)
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него. Я это просил 2 недели назад через приложуху, мне даже ответили по эл.почте отмазкой, что мол так нужно. Но видимо таки мониторят запросы клиентов.
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно. Жаль только что нельзя свайпом удалить с главной страницы новости и платежи отображаются редкие вместо ВСЕХ операций.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:34
Попробовал, но если у тебя 2 акка - то не смог посмотреть другой. А вот А-Банка - реализовала по уму, можно смотреть хоть 100 акков.
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