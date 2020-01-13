RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3708370937103711>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:36

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:А как часто тут повторяются одни и те же категории? Понятно что может быть по разному... Но как в принципе - раз в квартал, пол-года, год?

Так КОКО всего-то несколько месяцев от роду.

Но календарь то кэшбеков по другим картам тут был давно? Вот я и хочу понять повторяемость в том календаре была какая? Думаю что по КоКо будуть работать похожие принципы
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 20.03.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:повторяемость в том календаре была какая?

Тут кльована вигода...календар то з іншої опери.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31369
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:повторяемость в том календаре была какая?

Тут кльована вигода...календар то з іншої опери.

эээ...ммм...Как же сказать? Блин - я понимаю, что по КоКо совершенно другая кэшбек-программа! Но обращал ли кто из форумчан по существующих ранее кэшбек программах Форвард-банка как часто повторялись одни и те же категории в этих программах? Важны подходы, принципы банка в этом вопросе. Для понимания стоит ли ждать возможных повторов в принципе или нет.
Спасибо!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 20.03.15
Подякував: 64 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:53

Flamingo чтобы по таких программах попадались супермаркеты с нормальным кешбеком, надо чтобы в лесу что-то сдохло. А так чисто статистически можете просчитать вероятность выпадения одной с 10-15 категорий: 2 раза в год.
Но раньше было 5% на все и обычно это рестораны/техника/шмотки/путешествия/аптеки. А сейчас вероятность того, что дадут супермаркеты - есть, но при 3% вам это может быть не интересно.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 882
З нами з: 30.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:13

навернулся ИБ...
Очень не вовремя!
DeepFly
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.01.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:17

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:повторяемость в том календаре была какая?

Тут кльована вигода...календар то з іншої опери.

эээ...ммм...Как же сказать? Блин - я понимаю, что по КоКо совершенно другая кэшбек-программа! Но обращал ли кто из форумчан по существующих ранее кэшбек программах Форвард-банка как часто повторялись одни и те же категории в этих программах? Важны подходы, принципы банка в этом вопросе. Для понимания стоит ли ждать возможных повторов в принципе или нет.
Спасибо!

«Календар Cash-back» на період 01.01.2019-31.12.2019
Но мне смс приходила либо на всё за долгое неиспользование карты (5 или 10%) либо по календарю на День рождения 5% на всё, но, "к сожалению ДР только раз в году"
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 18.09.13
Подякував: 452 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:26

  kreuz написав:
  Avatar написав:Квесторе-поверніться, Flamingo, спасибо, напишу им.

  Flamingo написав: А сберсчет не закрыт? Если он рабочий, то Вы как бы продолжаете быть клиентом банка и тогда вообще не понятны действия банка

Сберсчет не закрыт. Тогда, действительно, я еще активный клиент :)

Може через статус ТПО прискіпаються? Наче свого часу Приват також прискіпався, хоча тоді інші мотиви були...

Из всех банков, с кем работал (более 10-ка), Фарс - единственный банк, который требует справку ВПО даже при открытии дебетки.
Приват в свое время спокойно налил лимит на кредитку, когда пользовался активно :)
  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Порушене право на отримання дебетової карти в банці.

Как пример причины: "неприйнятний рівень ризику"

Да какие риски несет банк, если я хочу дебетку?)
Avatar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 24.08.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него. Я это просил 2 недели назад через приложуху, мне даже ответили по эл.почте отмазкой, что мол так нужно. Но видимо таки мониторят запросы клиентов.
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно. Жаль только что нельзя свайпом удалить с главной страницы новости и платежи отображаются редкие вместо ВСЕХ операций.
Slx
 
Повідомлень: 418
З нами з: 23.07.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...
Мне тоже после оформлении КОКО-кредитки с нулевым лимитом звонили несколько раз в один день с предложением на оформление кредита наличными.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1596
З нами з: 08.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:34

  Slx написав:Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него.


Попробовал, но если у тебя 2 акка - то не смог посмотреть другой. А вот А-Банка - реализовала по уму, можно смотреть хоть 100 акков.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3708370937103711>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, la9, NDV, Oktawa, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 178, 179, 180
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1790 8046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 17:55
Hack-Stock
Альфа-Банк 1 ... 8061, 8062, 8063
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80626 9516038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 17:18
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1499, 1500, 1501
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15001 2076414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 16:27
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.