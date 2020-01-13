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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3709371037113712>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:36

  Slx написав:Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.

Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:39

  Avatar написав:Да какие риски несет банк, если я хочу дебетку?)

"Деловые и репутационные".
Скорее всего это из-за прописки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:44

  Slx написав:Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него

Эх, если бы они ещё убрали обязательный смс-конфирм при входе в веб-ИБ - было бы совсем прекрасно...
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:48

  Vorlon написав:
  Slx написав:Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.

Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:

разные ситуации бывают, вышел из моря - отпечаток не срабатывает, жди когда пальцы подсохнут...
или вспомнил зимой на заправке, где терминал суют в окошко, что на идее не хватает денежек - стой дыши в ладошки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55

  ingtrans написав:
  swan forever написав:Снова ошибаются? Или преднамеренно?

Не знаю. Может здесь есть владельцы именной Visa, которые могут точно подсказать, она дебетовая или кредитная. Неименная, по большому счету, всё равно какая - ее для аренды автомобиля, скорее всего, не примут, хотя бы потому что она не именная. А вот если и именная дебетовая, то это хуже.

А в чём ньюанс ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:01

  Vadim V написав:
  ingtrans написав:
  swan forever написав:Снова ошибаются? Или преднамеренно?

Не знаю. Может здесь есть владельцы именной Visa, которые могут точно подсказать, она дебетовая или кредитная. Неименная, по большому счету, всё равно какая - ее для аренды автомобиля, скорее всего, не примут, хотя бы потому что она не именная. А вот если и именная дебетовая, то это хуже.

А в чём ньюанс ?

Буржуйские арендодатели машин не любят не именные карты - им надо чтобы имя на карте и в водительском удостоверении совпадали. Также не дают машины по именным картам класса "дебит" - в их понимании это слишком дешевая карт чтобы доверить ее владельцу их "развалюху" :mrgreen:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:10

  kreuz написав:
  Vorlon написав:
  kreuz написав:Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця

А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше :roll:

В нашому селі на такі розкоші надії нема, а Вам бажаю успіхів.

Але є одне але: як Ви дізнаєтесь про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?

100% , была у меня на днях история плохая с Кредобанкой , на горячей линии консультант после консультации с вышестоящим консультантом заверила что данная транзакция будет без комиссии , два раза перезванивал , ответ - без комиссии.
В кассе отделения до и во время транзакции комиссию операционист не видит :shock: , только после проведения , провели и вылезла комиссия ,не маленькая :evil: ...Звоню, консультант горячей линии принесла извинения за не компетентность консультанта , вот такой кидок от европейского банка.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:15

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...
Мне тоже после оформлении КОКО-кредитки с нулевым лимитом звонили несколько раз в один день с предложением на оформление кредита наличными.

Аналогично.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

После обновление не могу авторизоваться по отпечатку пальца в мобильном приложении. Не могу найти где это включать. До обновление все работало и находилось.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:26

  Flamingo написав:
Буржуйские арендодатели машин не любят не именные карты - им надо чтобы имя на карте и в водительском удостоверении совпадали. Также не дают машины по именным картам класса "дебит" - в их понимании это слишком дешевая карт чтобы доверить ее владельцу их "развалюху" :mrgreen:

А шо, карта выступает в роли залога ?, я никак не могу понять ньюанса :? :oops:
Vadim V
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