kreuz написав:

Vorlon написав: kreuz написав: Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця

А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше

про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?

В нашому селі на такі розкоші надії нема, а Вам бажаю успіхів.Але є одне але: як Ви дізнаєтесь