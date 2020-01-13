|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:36
Slx написав:
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.
Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки
У вас смартфон совсем старый?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7724
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 778 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:39
Avatar написав:
Да какие риски несет банк, если я хочу дебетку?)
"Деловые и репутационные".
Скорее всего это из-за прописки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10196
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6491 раз.
- Подякували: 2715 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:44
Slx написав:
Тоже выражаю благодарность за нормальный вход в приложение по пину вместо пароля из 10+ символов и 6-значного СМС-кода без авто-ввода с него
Эх, если бы они ещё убрали обязательный смс-конфирм при входе в веб-ИБ - было бы совсем прекрасно...
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3105
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:48
Vorlon написав: Slx написав:
Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.
Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки
У вас смартфон совсем старый?
разные ситуации бывают, вышел из моря - отпечаток не срабатывает, жди когда пальцы подсохнут...
или вспомнил зимой на заправке, где терминал суют в окошко, что на идее не хватает денежек - стой дыши в ладошки
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10316
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1455 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:55
ingtrans написав: swan forever написав:
Снова ошибаются? Или преднамеренно?
Не знаю. Может здесь есть владельцы именной Visa, которые могут точно подсказать, она дебетовая или кредитная. Неименная, по большому счету, всё равно какая - ее для аренды автомобиля, скорее всего, не примут
, хотя бы потому что она не именная. А вот если и именная дебетовая, то это хуже.
А в чём ньюанс ?
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:01
Vadim V написав: ingtrans написав: swan forever написав:
Снова ошибаются? Или преднамеренно?
Не знаю. Может здесь есть владельцы именной Visa, которые могут точно подсказать, она дебетовая или кредитная. Неименная, по большому счету, всё равно какая - ее для аренды автомобиля, скорее всего, не примут
, хотя бы потому что она не именная. А вот если и именная дебетовая, то это хуже.
А в чём ньюанс ?
Буржуйские арендодатели машин не любят не именные карты - им надо чтобы имя на карте и в водительском удостоверении совпадали. Также не дают машины по именным картам класса "дебит" - в их понимании это слишком дешевая карт чтобы доверить ее владельцу их "развалюху"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:10
kreuz написав: Vorlon написав: kreuz написав:
Наступного разу я б знов пройшов повний шлях від рефки й до кінця, спробувавши порадувати Вашого обранця
А я вот весной хочу подойти к самому толковому сотруднику местного отделения - пожертвую той рефкой, чёрт с ней - важнее результат. Думаю с ним вероятность будет побольше
В нашому селі на такі розкоші надії нема, а Вам бажаю успіхів.
Але є одне але: як Ви дізнаєтесь про толковість того, до кого будете звертатися, не спробувавши?
100% , была у меня на днях история плохая с Кредобанк
ой , на горячей линии консультант после консультации с вышестоящим консультантом заверила что данная транзакция будет без комиссии , два раза перезванивал , ответ - без комиссии.
В кассе отделения до и во время транзакции комиссию операционист не видит
, только после проведения , провели и вылезла комиссия ,не маленькая
...Звоню, консультант горячей линии принесла извинения за не компетентность консультанта , вот такой кидок от европейского банка.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:15
MASolomko написав: Flamingo написав:
- Это Форвард-банк мы Вам хотим предложить кредит наличными...
Мне тоже после оформлении КОКО-кредитки с нулевым лимитом звонили несколько раз в один день с предложением на оформление кредита наличными.
Аналогично.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:18
После обновление не могу авторизоваться по отпечатку пальца в мобильном приложении. Не могу найти где это включать. До обновление все работало и находилось.
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 січ, 2020 18:26
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2221
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 493 раз.
- Подякували: 366 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|80627
|9516406
|
|
|1790
|8113
|
|
|15001
|2076531
|
|