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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3709371037113712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 429
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
113
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
90
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
61
Всього голосів : 429
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:35

  Vorlon написав:
  Slx написав:Теперь хоть баланс за 5 сек узнать можно.

Так и раньше можно было со входом по отпечатку! Мне тот пин до лампочки :) У вас смартфон совсем старый? :roll:

все относительно
у вас отпечаток?- смартфон совсем старый
почему не фейс ид :)
v57
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 14.03.10
Подякував: 87 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Такая же картина после обновления всё послетало и смс не ходит
БОБЁР
 
Повідомлень: 136
З нами з: 31.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 3709371037113712
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